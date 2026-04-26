Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Михеева окончила Щукинское училище в 1972 году, работала в театрах им. Островского и Камерном

Заслуженная артистка РФ Елена Михеева ушла из жизни на 75-м году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Московского Губернского театра.

— В нашем театре большая потеря — на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева, — говорится в сообщении.

Михеева окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина в 1972 году. С этого времени работала в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, а с 1992 года — в Московском областном Камерном театре, где также преподавала мастерство актера. С 2013 по 2026 год играла в Московском Губернском театре. В фильмографии актрисы 11 ролей, включая фильмы «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Следствие ведут знатоки» и киножурнал «Ералаш».

Ариана Ранцева