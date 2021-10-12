В казанском лицее №182 произошло задымление в раздевалке из-за короткого замыкания power-bank
В казанском лицее №182 произошло задымление в раздевалке на первом этаже здания из-за замыкания power-bank в шкафчике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Самостоятельно до прибытия эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет. До прибытия пожарных охранник применил углекислотный огнетушитель. Силам пожарной охраны дали отбой.
Как уточнили в администрации Кировского и Московского районов, угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников лицея нет. Лицей функционирует в штатном режиме.ПроисшествияОбщество Татарстан
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