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В казанском лицее №182 произошло задымление в раздевалке из-за короткого замыкания power-bank

15:30, 12.10.2021
В казанском лицее №182 произошло задымление в раздевалке из-за короткого замыкания power-bank
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанском лицее №182 произошло задымление в раздевалке на первом этаже здания из-за замыкания power-bank в шкафчике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Самостоятельно до прибытия эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет. До прибытия пожарных охранник применил углекислотный огнетушитель. Силам пожарной охраны дали отбой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как уточнили в администрации Кировского и Московского районов, угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников лицея нет. Лицей функционирует в штатном режиме.

ПроисшествияОбщество Татарстан

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