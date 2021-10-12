Директор гимназии №175 в Казани не признала вину в халатности

Директор 175-й гимназии в Казани Амина Валеева не признала вину в халатности по уголовному делу о стрельбе в здании школы. Об этом сообщил ее адвокат Руслан Нагиев.

«Ее позиция по предъявленному обвинению — она полностью отрицает. […] Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия [с ее участием]», — приводит его слова ТАСС.

Адвокат добавил, что его подзащитная не занимается сбором средств. Информацию об этом рассылают мошенники.

Фото: Росгвардия РТ

Напомним, что следственные органы возбудили уголовное дело против директора 175-й гимназии в Казани Амины Валеевой по статье «Халатность». За директора заступились родители учеников гимназии.

Ольга Шагиева