Новости общества

10:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Директор гимназии №175 в Казани не признала вину в халатности

08:43, 12.10.2021
Директор гимназии №175 в Казани не признала вину в халатности
Фото: gossov.tatarstan.ru

Директор 175-й гимназии в Казани Амина Валеева не признала вину в халатности по уголовному делу о стрельбе в здании школы. Об этом сообщил ее адвокат Руслан Нагиев.

«Ее позиция по предъявленному обвинению — она полностью отрицает. […] Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия [с ее участием]», — приводит его слова ТАСС.

Адвокат добавил, что его подзащитная не занимается сбором средств. Информацию об этом рассылают мошенники.

Фото: Росгвардия РТ

Напомним, что следственные органы возбудили уголовное дело против директора 175-й гимназии в Казани Амины Валеевой по статье «Халатность». За директора заступились родители учеников гимназии.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также