Премьер-министр Японии заявил о распространении суверенитета Токио на острова южной части Курил

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Также он заявил о необходимости решения данного вопроса и добавил, что оставлять его следующим поколениям нельзя. Об этом стало известно в ходе дебатов в нижней палате парламента.

По словам премьер-министра, правительство намерено заключить мирный договор с Россией. Фумио Кисида добавил, что готов к переговорам с Москвой, опорой которых станут уже достигнутые договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление политика.

Фото: pixabay.com

Несколько дней назад Фумио Кисида сообщал, что с Россией не будет заключен мирный договор без решения территориального спора, а также заявил о стремлении к развитию комплекса японско-российских отношений, в том числе и к подписанию мирного договора.

Диана Жиленкова