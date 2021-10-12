В Казани эвакуировали здания управления Роспотребнадзора по РТ из-за сообщения о минировании

В Казани сегодня днем эвакуируют сотрудников из зданий управления Роспотребнадзора по РТ. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.



Эвакуация прошла в зданиях ведомства по адресу Б. Красная, 30 и Сеченова, 13а после поступившего сообщения о минировании. На месте работают правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце сентября в Набережных Челнах прошла эвакуация студентов политехнического колледжа из-за поступившего сообщения о готовящемся теракте. Оно оказалось ложным, правоохранители приступили к поискам автора.

Татьяна Леухина