Греция и Франция объединили силы в обороне

Греция и Франция продлили соглашение о стратегическом партнерстве 2021 года, объединив силы в сфере обороны. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Греция уже получила фрегат «Кимон», еще два фрегата класса Belharra поставят в ближайшие месяцы, четвертый — в 2028 году. Также получены 24 истребителя Rafale. Мицотакис назвал альянс дальновидным и своевременным.

Ариана Ранцева