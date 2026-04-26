Назван средний чек шашлыка у жителей Казани

Самое популярное мясо для шашлыка у казанцев — это курица

Средний чек за один шашлычный набор у большинства жителей Казани (59%) составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. У каждого пятого опрошенного (18%) уходит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, и еще 5% оценивают свои расходы в сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом 12% казанцев признались, что один выезд на шашлыки обходится им в 1 тыс. рублей и меньше, следует из результатов опроса «Авито».

В среднем у жителей Казани уходит на такой отдых 4 265 рублей. Среди тех, кто готов потратить на шашлыки сумму выше средней (10—15 тыс.), больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (9%).

При этом большинство казанцев (71%) ищут способы сэкономить на шашлыках. Более трети опрошенных (37%) рассказали, что следят за акциями в супермаркетах. Такая стратегия экономии популярнее всего у людей в возрасте от 55 до 64 лет (30%).

Еще 20% респондентов берут с рук мангал и другие товары для пикника и 19% покупают мясо у фермеров или на рынке. При этом женщины более склонны покупать с запасом, чем мужчины (26% против 22%). 17% респондентов покупают товары про запас, когда видят выгодную цену. Чаще всего с рук берут товары для пикника молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (18%). 9% следят за распродажами товаров для пикников на онлайн-платформах.

Также в среднем жители Казани выезжают на шашлыки 8 раз в год. Больше всего поклонников такого вида отдыха среди людей в возрасте от 35 до 44 лет. Больше трети из них (36%) жарят шашлыки несколько раз в месяц.

Самое популярное у жителей Казани мясо для шашлыка — это курица. Ее предпочитают большинство опрошенных (77%). На втором месте свинина — такой шашлык любят 67% респондентов. Замыкают тройку лидеров колбаски и купаты (33%). Еще 29% казанцев готовят шашлык из говядины и 24% делают выбор в пользу овощей и грибов.

Лидер среди маринадов — уксус с луком (42%). Почти 40% жителей Казани (39%) маринуют шашлык в майонезе и еще 21% опрошенных используют для этих целей кефирный маринад. 21% респондентов признались, что покупают уже замаринованное мясо. При этом чаще выбирают готовый маринад люди в возрасте от 25 до 34 лет (20%).

