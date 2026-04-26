Названы лауреаты премии им. Тукая в Татарстане

11:30, 26.04.2026

В творческую группу «Татнефти» вошли Наиль Маганов, Сергей Вертелецкий, Павел Корчагин, Эрдни Чавлинов

Названы лауреаты премии им. Тукая в Татарстане
Фото: Радиф Кашапов

Комиссия по присуждению Республиканской государственной премии имени Габдуллы Тукая — главной награды Татарстана в области культуры — выбрала лауреатов. Ими стали 8 человек. Указ раиса РТ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премия присуждена:

  • поэтессе Лилие Гибадуллиной — за сборник стихотворений и поэм «Дәвамы бар» («Продолжение следует»);
  • творческому коллективу «Татнефти» в составе Наиля Маганова, Сергея Вертелецкого, Павла Корчагина, Эрдни Чавлинова — за проект по воссозданию тюркских музыкальных инструментов;
  • авторам спектакля «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая») в театре им. Камала — Резеде Зайниевой, Айдару Заббарову и Эмилю Талипову.
Ариана Ранцева

