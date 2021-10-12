Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом страны

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны. По мнению лидера РФ, это угроза для стабильного развития и демографического будущего. Заявление сделано в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Путин напомнил, что правительство внимательно относится к нуждающимся в поддержке гражданам. В 2021 году уже были произведены единовременные выплаты пенсионерам и семьям, растящим детей школьного возраста, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, правительству было поручено в течение месяца разработать новые меры для социальной поддержки россиян. Предложения будут рассматриваться на совещании с главой государства в ближайшее время.



В конце прошлого месяца лидер России уже называл главных врагов страны. Ими оказались бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Главной целью Путин обозначил повышение уровня и качества жизни граждан РФ.



Диана Жиленкова