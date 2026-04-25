Родители старшеклассников из Казани тратят около 6 тысяч рублей на репетиторов еженедельно

Казанские семьи тратят от 4 000 рублей в неделю на услуги репетиторов, к такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob в своем исследовании.

Исследование показало: потребность в дополнительных занятиях растет по мере приближения к выпускным экзаменам. В Казани репетиторов нанимают 32% семей учеников 7—8-х классов, 49% родителей девятиклассников и 55% родителей учащихся 10—11-х классов.

Ученикам младших классов чаще всего помогают подтянуть алгебру и геометрию, английский и русский языки, литературу, физику и информатику. В среднем семьи тратят на все дополнительные занятия 4 000 рублей в неделю.

Для старшеклассников акцент смещается на предметы, которые являются приоритетными на экзаменах. Ведущими направлениями стали алгебра с геометрией, русский язык и литература. Среди предметов по выбору популярны английский язык, физика и информатика, а в девятых классах к ним добавляется еще и химия.

Расходы растут вместе с переходом в следующие классы: на репетиторов для девятиклассников родители выделяют до 5 300 рублей в неделю, а подготовка к ЕГЭ обходится в среднем в 6 000 рублей еженедельно.

Напомним, в этом году вдвое выросло число выпускников колледжей, желающих сдавать ЕГЭ. По данным замминистра образования и науки РТ Минзалии Закировой, в Татарстане ЕГЭ после 11-го класса будут сдавать 18 046 выпускников, ОГЭ после 9-го — 48 604. Для поступления в вузы Минобрнауки нужно набрать не менее 40 баллов по профильной математике и русскому языку.

Ильназ Юсупов