CК заподозрил в уклонении от налогов на 400 млн рублей директора Набережночелнинского кранового завода

Фото: Максим Платонов (архив)

В отношении 50-летнего генерального директора АО «с» Марса Тимербулатова возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты более 404 млн рублей налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в 2016-2019 годы подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 9 «техническими» контрагентами. В результате он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СУ СКР по Татарстану и УФСБ России по РТ.

На заводе проводится обыск. Изымается необходимая документация. Следователи устанавливают всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Тимербулатов занимал должность гендиректора завода с 2013 года. Организация НЧКЗ являлась поставщиком в 24 государственных контрактах на сумму более 323,7 млн рублей.

Самый крупный заказчик завода — два контракта на 111 млн рублей, АО «Атомстройэкспорт». Кроме того у НЧКЗ заключен контракт с ОАО «РЖД» на более чем 59 млн рублей и два контракта на 33,8 млн рублей с АО «Новавинд».

Набережночелнинский крановый завод известен своими традиционными откровенными календарями. Их предприятие выпускает с 2007 года.





Татьяна Демина