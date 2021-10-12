Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии по Курилам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида о распространении суверенитета Токио на острова южной части Курил. Представитель Кремля сообщил о несогласии России с этим утверждением.

По словам Пескова, эта территория принадлежит российскому государству и страна неоднократно на различных уровнях, в том числе и на уровне президента, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией для разрешения актуальных острых вопросов, пишет «РИА Новости».

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Заявление премьер-министра Японии было сделано сегодня утром. Также политик подчеркнул, что правительство намерено заключить мирный договор с Россией. Фумио Кисида заявил о готовности к переговорам с Москвой.



Диана Жиленкова