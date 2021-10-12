Роспотребнадзор предлагает сократить максимальный срок выполнения теста на COVID-19 до суток

Фото: Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор предлагает сократить максимальный срок выполнения теста на коронавирус. Проект постановления главного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Роспотребнадзора, на 12 октября в стране проведено свыше 197,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, 362 тысячи из которых за последние сутки. Самые актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире на утро сегодняшнего дня — в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина