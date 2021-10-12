Ростуризм предупредил о незаконности требования доплаты за карантин отелями в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турецкие отели незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов. Этот вопрос она обсуждала с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем в ходе рабочей поездки в республику.

По правилам, если турист болеет COVID-19 на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Но некоторые отели нарушают это правило.

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— Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать куда обращаться в экстренных случаях, — передает «РИА Новости» ее слова.

В сентября Турция внесла изменения в правила въезда россиян. Теперь посещать страну без ПЦР-теста смогут только вакцинированные «Спутником V». Туристы, привитые препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов). Также власти республики не признали сертификаты о прививке однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт».



Татьяна Леухина