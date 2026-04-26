Болельщикам запретили плакаты, не соответствующие традиционным ценностям

Изменения внесены в правила, действовавшие с 2014 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство обновило правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях в России. Изменения внесены в правила, действовавшие с 2014 года, и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно новому постановлению, на трибунах запрещены средства поддержки с надписями или изображениями, не соответствующими традиционным ценностям, предусмотренным указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно‑нравственных ценностей».

В разделе о средствах поддержки прописаны ограничения: они не должны содержать надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, а также оскорблений, ненормативной лексики или непристойных изображений. Под запрет попали нацистская, экстремистская и террористическая атрибутика и символика.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, запрещены баннеры и иные средства поддержки, которые пропагандируют насилие и агрессию либо имеют «потенциальную возможность» оскорбления физических лиц или деловой репутации юридических лиц.

Правила также устанавливают требование о заверенном переводе или согласовании надписей на баннерах на любых языках, кроме русского.

Помимо этого, зрителям запрещено проносить на трибуны средства индивидуальной мобильности — за исключением тех, что предназначены для лиц с ограниченными возможностями или маломобильных граждан, — а также беспилотники.

Рената Валеева