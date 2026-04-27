ФНС требует с компании экс-депутата Казгордумы и подрядчика «Роскосмоса» 640 млн

В дело о банкротстве «Грэйтстроя» вступили прокуроры

Прокуратура Татарстана подала ходатайство на вступление в дело о банкротстве компании «Грэйтстрой» экс-депутата Казгордумы Владимира Никишова, заработавшего миллиарды рублей на контрактах со структурой «Роскосмоса» и трудившегося подрядчиком на стройках Госжилфонда в казанском ЖК «Салават Купере». Сейчас бизнесмен под домашним арестом по уголовному делу о взятке за решение вопроса о налоговой недоимке. ФНС же в арбитраже добивается от его компании выплаты в бюджет 640 млн рублей и заявляет о готовности к мировой, подробности — в материале «Реального времени».

«Грэйтстрой»: «Не согласны с расчетами ФНС»

На этой неделе суд продолжил рассмотрение дела о банкротстве компании «Грэйтстрой» бывшего депутата Казгордумы Владимира Никишова. Его фирма выступала подрядчиком структур «Роскосмоса», получив контракты почти на 5 млрд рублей. Изучив их исполнение, налоговики доначислили фирме 640 млн. За уклонение от уплаты налогов на бизнесмена в 2024 году завели первое уголовное дело, которое было прекращено за полным погашением долга в конце 2025-го.

Однако в начале минувшего года для решения вопроса с этой налоговой недоимкой застройщик, по версии СК и ФСБ, прибегнул к взятке. Прошлым летом он был задержан, а затем отправлен под домашний арест. Это второе уголовное дело в отношении Никишова, которое до суда пока не дошло.

Параллельно предприниматель ведет споры с ФНС в арбитраже: в московском он проиграл дело, а в татарстанском — сейчас рассматривают заявление о признании его компании финансово несостоятельной. На момент подачи иска налоговики предъявляли «Грэйтстрою» долг в 818 млн рублей. Затем сократили его, но должник не признает и уточненную сумму. К делу привлекли прокуратуру Татарстана, которая оштрафовала «Грэйтстрой» на 100 млн рублей за незаконное вознаграждение по делу о взятке. Ее сотрудники в суд не пришли, на заседании были лишь представители УФНС по РТ и самого должника. Последние просили об отложении слушания, ссылаясь на подачу апелляции на определение Арбитражного суда Москвы, отказавшего в пересмотре дела по новым обстоятельствам, — жалобу рассмотрят 27 апреля:

— Полагаем, что до принятия судебного акта по апелляционной жалобе, наверное, не совсем правильно будет рассматривать дело. И мы неоднократно говорили, что не согласны с расчетами ФНС, это подтверждалось и действиями заявителя.

«ФНС признавала, что 111 млн у них так и висело на КБК, они зачли их только в феврале»

Судья Михаил Аверьянов уточнил, почему речь о жалобе в московском арбитраже, хотя в ходатайстве ответчик просит отложить дело до вынесения решения по своему иску к налоговой в Арбитражном суде Татарстана. Это заявление «Грэйтстрой» подал всего несколько дней назад, предварительное судебное заседание назначено на 13 мая.

Представитель компании сослался на особенности рассмотрения дел о банкротстве, которые лишают ответчика процессуального права выступить со встречным иском. Поэтому единственным способом защиты при несогласии с расчетами остается обращение с отдельным заявлением. Он напомнил, что на каждом предыдущем судебном заседании «Грэйтстрой» оспаривал расчеты ФНС:

— Мы заявляли, что очень большую сумму погасили. ФНС признавала, что, например, 111 млн рублей у них так и висело на КБК, они зачли их только в феврале. Мы не согласны с тем, что пени перестали насчитываться, как я понял, только после зачисления денежных средств. Но при этом хочу отметить, что из расчета, который они представили, так и невозможно выяснить, куда и что у них разносилось.

Отдельно представитель отметил, как налоговый орган ссылался на разъяснение Вахитовского райсуда Казани, который прекратил производство уголовного дела и по запросу УФНС по РТ дал разъяснение, каким образом распределять сумму: «При детальном изучении видно, что суд ограничился разъяснением: сколько направить на штраф, сколько на пени по уголовному делу, а в остальной части он так и пишет, что суд не возражает, если вы там сами распределите». При этом каждый новый расчет от ФНС, по его словам, не содержал необходимой детализации.

«Всегда за» — налоговики о предложении заключить мировую

На вопрос судьи: проводилась ли сверка расчетов, представитель «Грэйтстроя» заявил, что ее запросили еще прошлым летом, как было подано заявление. В ответ, по его словам, пришел краткий документ, из которого «вообще ничего не понятно», но даже тот расчет был опровергнут заявителем, поскольку требования затем дважды уточнялись: 13 и 16 февраля 2026 года.

— Если у нас сумма, фигурирующая в заявлении, которая суммирует задолженность, по мнению ФНС, составляла 812 млн, то после последнего уточнения она составляла 600 млн с лишним. То есть мы почти на 200 млн уже добились снижения, но вместе с тем до конца все так и не ясно, — заявил он.

Ссылаясь на позицию Верховного суда РФ, он напомнил о праве обратиться с отдельным иском, если бесспорность задолженности перед кредитными учреждениями и уполномоченным органом не доказана.

— Вы предъявляете задолженность на 693 млн рублей. Из них 304 млн — это долг, 286 млн — пени и чуть больше 100 млн — штрафы. Все так? — уточнил судья Аверьянов у представителя налогового органа и, получив утвердительный ответ, обратился к должнику: — А в вашем заявлении указано 58 млн — это даже не половина от долга, который указала налоговая!

— Если наше заявление будет удовлетворено, то задолженность в части, превышающей 58 млн, будет признана отсутствующей. В течение недели готовы ее погасить, мы об этом с первого заседания говорим.

— Так почему не гасите? — удивился судья.

— Потому что мировую же предлагали. Мы и к мировой готовы, а суммы нет. Это же не от нас зависит, — отвечал представитель компании.

— Получается, вы сами признаете долг в 58 млн, но не гасите его в бюджет, — указал Михаил Аверьянов.

«Так мы и не можем. Как мы мировую заключим, если суд потом скажет, например, не 58, а 200 млн?» — заявили в «Грэйтстрое». «Хорошо, но 58-то у вас уже будет оплачено», — заметил на это судья. Но ответчик настаивал, что хотел бы урегулировать спор миром, дескать, и налоговый орган согласился. Представитель ФНС на вопрос суда о том, как в управлении относятся к предложению, заявил: «Всегда за».

Представитель компании обратил внимание на еще один нюанс. С 1 апреля 2026 года заявителем по делу о банкротстве «Грэйтстроя» выступают уже не татарстанские налоговики, а их коллеги из Омска. Хотя в суд явился сотрудник УФНС по РТ, он подтвердил, что участвует по доверенности:

— Это сути дела не меняет. У нас доверенность единая. Мы можем участвовать в судебном заседании. Мы представляем интересы ФНС России.

Суд счел возможным предоставить ему дополнительное время на ознакомление с ходатайством ответчика о приостановлении дела до вынесения решения по иску «Грэйтстроя» к налоговой. Слушание продолжат 13 мая.