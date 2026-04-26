Свобода по Бобену

Книга этой недели — небольшой роман Кристиана Бобена «Легкий аллюр»

В пятницу, 24 апреля, исполнилось 75 лет со дня рождения Кристиана Бобена — автора, который писал коротко, жил уединенно и превращал внимание к малому в большую прозу. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Бобен сознательно отказался от громкой литературной карьеры и как в короткий роман «Легкий аллюр» вместил десятилетия жизни и превратил их в непрерывное движение.

Тишина вместо громкости

«Я очень рад, что мои книги трогают людей и очень простых, и очень ученых», — говорил Кристиан Бобен в одном из интервью. За его текстами стоит человек, который сознательно выбрал тишину вместо громкости.

Кристиан Бобен родился 24 апреля 1951 года в Ле-Крёзо в семье рабочих завода Schneider. Отец работал промышленным художником, мать — чертежницей-копировальщицей. Кристиан Бобен рос младшим из троих детей, рано заинтересовался книгами и полностью ушел в них. «Я был бы неспособен писать рассказы о детстве… у меня почти уничтожена память обо всем этом», — вспоминал свое детство Бобен. Он выбрал философию в университете Дижона и увлекся Платоном, Спинозой и Кьеркегором. Это чтение потом вошло в его прозу как скрытая опора.

Он не строил карьеру по прямой линии и не искал успеха. Кристиан Бобен работал библиотекарем, гидом в экомузее, редактором, санитаром в психиатрии, преподавал философию и параллельно писал. В 1977 году он выпустил первую книгу «Пурпурное письмо». В 1980-е Бобен выбрал короткую форму — фрагменты между эссе и поэзией. В 1991-м получил первый широкий отклик с книгой «Маленькое праздничное платье», а через год закрепил успех «Всеменьшим» — книгой о Франциске Ассизском, которая получила премию Дё Маго. Бобен продолжал регулярно публиковаться, но избегал литературной сцены.«Моя жизнь прошла в книгах, вдали от мира… я делал с чтением то же, что птицы делают с ветками — строил гнездо», — описал свою жизнь Кристиан Бобен в книге «Луиза Амур» (2004).

Он писал коротко и плотно, как будто фиксировал мгновения. Его тексты размывают границы жанров: роман, дневник, эссе и стихи в прозе сосуществуют у Бобена в одном пространстве. Он выбирал фрагмент и строил из него целый мир. Писатель часто возвращался к темам детства, одиночества, отсутствия и пустоты. В его текстах радость соседствует с печалью, но эта печаль, наполненная надеждой.

Кристиан Бобен искал то, что «кажется незнающим времени: цветы, любовь в ее первой робости, ожидание, красоту лица, тишину». После смерти своей подруги Гислен Марион в 1995 году он написал «Живее живой» и продолжил возвращаться к теме утраты в других произведениях.

Он жил уединенно и последовательно сокращал контакты с внешним миром до необходимого минимума. С 2005 года Бобен обустроился в доме на окраине леса рядом с родным городом и держался вдали от публичности. Он умер в ноябре 2022 года от быстро развившейся формы рака в возрасте 71 года. Кристиан Бобен оставил после себя десятки книг и внимание к малому, которое он превратил в текст.

Всегда в движении

«Легкий аллюр» — небольшой роман, но маленький только по размеру и огромный по импульсу. Текст сразу задает движение. В этом движении появляется Люси. Она меняет имена — Люси, Ирен, Прюн, Мэрилин. С каждым новым именем Люси придумывает себе и новую жизнь. Она растет в гастролирующем цирке и не задерживается даже там. Люси бежит снова и снова. Эти побеги начались со смерти волка, который из всей труппы признавал только двухлетнюю Люси, допускал ее к себе и хранил ее сон.

Люси выходит замуж, разводится, заводит романы, работает в кино и в итоге уходит в гостиницу, чтобы написать книгу, которую читатель держит в руках. В этом ее сопровождают волк с желтыми зубами, ангел с рыжими волосами и «толстяк» Бах.

Люси не объясняет свои решения и не ищет оправданий. Она слушает то, что называет «своим ангелом», и идет за этим голосом. Этот голос ведет ее в подвал, чужие города и к случайным встречам. Она держится за простую формулу: «посмотрим». Такой аналог русского «поживем — увидим». Люси проверяет «своего ангела» (внутренний голос) на каждом значимом и не очень решении. Она доказывает, что никто никогда не сможет заставить ее делать то, чего она не хочет.

История Люси начинается с детства. Она вспоминает первую любовь:

— У моего первого возлюбленного желтые зубы. Мне два года, два с половиной, и я смотрю на него во все глаза. Он пробирается сквозь зрачки прямо в сердце маленькой девочки и там устраивает себе нору, дом, логово.

Она не отделяет взрослую жизнь от ранних впечатлений. Люси смотрит на время иначе: короткая книга, чуть более 150 страниц, включает десятилетия, как будто жизнь растягивается внутри движения. Люси возвращается к прошлому и собирает его как ряд эпизодов, а не как линейный путь.

Бобен строит текст из фрагментов и наблюдений. Он фиксирует детали и выводит из них смысл. Пишет так, будто вырезает чувства и показывает их отдельно, отсекая лишнее. Его фразы идут быстро, как сама Люси, и держат ритм ее легкого аллюра.

Кристиан Бобен не спорит с жизнью и не упрощает ее. Он предлагает другой способ смотреть. «Легкий аллюр» — это книга о любви к жизни, безусловной любви. Вместе со всей мировой несправедливостью и противоречиями. Бобен фиксирует эти противоречия и одновременно держится за радость. Он показывает, как превратить тьму в свет.

Эту книгу стоит прочитать хотя бы ради движения, которое она запускает. Она предлагает способ прожить жизнь, удивляясь каждому событию как в первый раз. «Легкий аллюр» — это ода свободе, бешеной, безумной и одновременной спокойной и размеренной. Книга оставляет читателя внутри этого темпа. После нее остается ощущение, что движение к свободе можно продолжить бесконечно.

Издательство: «Бель Летр»

Перевод с французского: Ира Филиппова

Количество страниц: 176

Год выхода: 2026

Возрастные ограничения: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».