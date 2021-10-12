В Казани до конца следующей недели сохранится теплая и комфортная погода

В Казани в ближайшую декаду, с 12 по 21 октября сохранится теплая и комфортная погода. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Это объясняется тем, что с начала октября Татарстан находится под влиянием блокирующего высокого антициклона. На территории республики наблюдаются высокие для текущего месяца дневные температуры — 13-14 градусов. Сейчас среднесуточная температура воздуха должна составлять порядка 6 градусов. На деле этот показатель составляет 9,5-10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 13 октября, в Татарстане прогнозируется облачность: днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью — до +6 градусов. В светлое время суток четверга ожидается также +13 градусов, в темное время — +8.

В вязи с тем, что мы находимся в западной периферии антициклона, центр которого расположен в Казахстане, на Татарстан направляются южные потоки воздуха. Этим и объясняется отсутствие осадков.

Погода в Казани будет носить устойчивый, стабильный характер. Атмосферное давление будет повышенным.

«В Казани по-прежнему будет царить золотая осень. Выпадение осадков возможно лишь в пятницу», — передает его слова пресс-служба КФУ.

В выходные в столице республики ожидается переменная облачность, днем осадков не ожидается, в ночь с субботы на воскресенье прогнозируется небольшой дождь.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане в дневные часы температуры воздуха будут достигать до +17 градусов.



Татьяна Леухина