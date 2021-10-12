Татарстанцы уходят в QR-бизнес: как жители республики пользуются ситуацией с введением ограничений

Фото: Максим Платонов

Любой каприз за ваши деньги

Татарстанцы быстро адаптируются к новым реалиям — к жизни с QR-кодами. Пока одни сетуют на то, что их лишили возможности развлекаться, а это прежде всего те, кто не сделал прививку от коронавируса, другие используют ситуацию, чтобы сделать деньги. В интернете, несмотря на то, что QR-коды действуют лишь с 11 октября, уже появились объявления от предприимчивых жителей республики, которые готовы съездить за любого человека в торговые центры и другие объекты, на которых установили пропускной режим, и выполнить любое его поручение.

Стартовая цена услуги татарстанских QR-бизнесменов — 300 рублей. Но в чек входит не только сама услуга как таковая — придется оплатить и дополнительные функции. В целом, многие указывают на договорную оплату, которая зависит от объема порученных работ.

Стоит отметить, что обладатели QR-кодов готовы к заданию любого уровня сложности. С одним из таких казанских предпринимателей удалось связаться «Реальному времени». На вопрос корреспондента о том, готов ли он съездить в ТЦ, купить вещь, привезти ее на примерку своему клиенту и отвезти обратно, и сдать в магазин, без раздумий поступил положительный ответ и подробное описание, сколько и за что он требует заплатить. Весь объем таких работ обойдется кошельку казанца без QR-кода в 700 рублей, то есть более чем в два раза больше стартовой цены, указанной в объявлении.

Еще один казанский QR-предприниматель заявил, что стоимость его услуг зависит от количества вещей, которые необходимо купить, и от расстояния, которое ему придется преодолеть в пути на шоппинг и до дома клиента. В целом, он готов привезти все, что поместится в его машину.

Фото: Ринат Назметдинов

Аналогичные QR-услуги предлагают и в Набережных Челнах. Жителей автограда готовы выручить и забрать за них заказы в торговых центрах, даже если речь идет о крупногабаритных вещах.

QR-профессии

О шоппинге в торговых центрах невакцинированным от коронавируса и не переболевшим им татарстанцам с этого понедельника придется временно забыть. QR-кодов у них нет, а значит их в ТЦ не пустят. Последним приходится брать контроль на входе на себя, в связи с чем появились вакансии контролеров QR-кодов.

Специалиста, который займется проверкой наличия QR-кодов у посетителей, ищет ТЦ «Мега», «Торговая ассамблея» на проспекте Ямашева и бизнес-центр «Азинский». Работать придется от открытия и, что называется, до последних клиентов, то есть до закрытия. Платить проверяющим и не допускающим нарушений запрета властей, готовы 1600 рублей в смену или до 30 тыс. рублей в месяц.

Фото: Максим Платонов

Некоторые работодатели тем временем ищут к себе в команду рядовых сотрудников с QR-кодом. В Казани, например, такое требование предъявлено к вакансии работника торгового зала в «Мегастрой».

QR-кодовой реальности альтернативы нет

О том, что с 11 октября в Татарстане вводятся QR-коды жители республики узнали на прошлой неделе. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможны только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Недовольными ужесточением «ковидных» ограничений оказались рестораторы и торговые центры. Они опасаются, что поток клиентов резко сократится — пока в Татарстане непривиых, а значит и не имеющих шанса устроить шоппинг в ТЦ или поесть в кафе, больше, чем вакцинированных. К слову, 53% опрошенным татарстанцам не нравится система QR-кодов.

Одобряют решение властей 32,5% татарстанских респондентов, которые уверены, что мера даст эффект. Большую часть приверженцев инициативы властей составляют представители научной и образовательной сфер, строительства и недвижимости, ИТ и телекоммуникаций. Против QR-кодов в основном выступают юристы и сотрудники сферы медицины и фармацевтики.



Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле в ответ на жалобы и недовольство категорично заявляют, что другого выхода нет. Отменять ничего пока на планируют. «А коронавирус можно отсрочить? Можно отсрочить распространение инфекции? Дать инфекции месяц и сказать: «Инфекция, давай ты пока месяц не будешь распространяться, и мы будем плавно входить», — сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова в ответ на вопрос, отреагируют ли власти Татарстана на просьбу рестораторов отсрочить введение QR-кодов.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану объяснили, что систему ввели, чтобы, во-первых, увеличить охват вакцинированных от коронавируса, а во-вторых, снизить количество контактов в местах массового пребывания и в итоге добиться снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19.

Ожидается, что первые результаты эффективности системы QR-кодов появятся уже через две недели.

Татьяна Демина