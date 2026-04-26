ICF присвоила нейтральный статус еще 10 российским гребцам
Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус (AIN) еще десяти российским гребцам, пишет ТАСС.
Обладателями нейтрального статуса, дающего право выступать на турнирах под эгидой ICF, стали Галина Чугунова, Владимир Дубровский, Александр Галухин, Ольга Фомина, Павел Котов, Михаил Лебедев, Олег Пустовой, Виктория Сайед, Владимир Виноградов и Ирина Золочевская.
Всего в настоящее время нейтральный статус имеют более 500 спортсменов из России и Белоруссии. Правление ICF в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же федерация создала независимую комиссию для рассмотрения заявок.
