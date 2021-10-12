Путин предложил со следующего года перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции

С 2022 года в России предлагается перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва.

— Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в 2022 году выплата маткапитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в случае если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим первый маткапитал, будет положена выплата в 161 772 рубля. По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, в следующем году материнский капитал получат 1,3 миллиона человек. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено больше 440 миллиардов рублей.

Татьяна Леухина