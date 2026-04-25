В Татарстане работодатели ищут универсальных специалистов с навыком продаж

В среднем республике на одну вакансию в рознице приходилось 3,4 активных резюме

В первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32,3 тыс. вакансий. Татарстан стал лидером по числу предложений — 5,1 тыс. вакансий, опередив Самарскую область (4,6 тыс. предложений) и Нижегородскую область (4,5 тыс.).

Розничная торговля остается сферой, где наблюдается дефицит кадров. По данным hh.индекса, в первом квартале в среднем на одну вакансию в рознице в ПФО приходилось 3,3 активных резюме на активную вакансию, а в Татарстане — 3,4. При этом нормой считается уровень от 4 до 8. Практически во всех регионах округа ретейл испытывает нехватку кадров, особенно на линейных позициях — продавцов и кассиров.

Работодатели отмечают в вакансиях конкретные ключевые навыки. Наиболее востребованы умения, связанные с операционными процессами и продажами: выкладка товаров (5% вакансий), активные и прямые продажи, обслуживание покупателей и навыки консультирования (по 4%), работа с кассой и проведение кассовых операций (по 3%).

— Одновременно повышается внимание к «мягким» компетенциям — умению работать в команде, коммуницировать, сохранять стрессоустойчивость. Все чаще упоминается и обучение, развитие компетенций — это говорит о том, что работодатели готовы вкладываться в персонал, а не просто нанимать сотрудников на замену. По сути, современный ретейл ищет универсальных специалистов — не просто продавцов, а представителей бренда, умеющих и продавать, и выстраивать доверие с покупателями, — отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Медианная зарплата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года составила в Татарстане 59,1 тыс. рублей — это самый высокий показатель среди регионов Поволжья и выше медианы по ПФО в целом (52,2 тыс. рублей).

Никита Егоров