Безруков выступил с обращением к болельщикам «Рубина»: «Кайфуйте от футбола»

Футболист казанской команды поблагодарил за поддержку

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков обратился к болельщикам после игры с ЦСКА (0:0) в Казани. В субботу матч на стадионе «Ак Барс Арена» посетили 25 183 зрителей.

Безруков в микст-зоне отдельно попросил журналиста «Реального времени» записать его обращение к болельщикам «Рубина».

— Очень рады, когда столько людей приходят поддержать. Это воодушевляет. Когда смотришь на полные трибуны, ты понимаешь, что даже хоть выходишь на чуть-чуть, то обязан оставить все силы, потому что пришли болельщики. Мы все очень благодарны им за поддержку. И хотим сказать: приходите чаще, а мы будем стараться радовать вас еще больше. Приходите и кайфуйте от футбола, — заявил Безруков в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Матч с ЦСКА стал вторым по посещаемости домашним поединком «Рубина» в нынешнем сезоне. Больше зрителей пришли только на игру против московского «Спартака» в 6-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — 34 128 болельщиков.

Зульфат Шафигуллин