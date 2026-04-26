В регионах могут появиться спецгруппы для борьбы с информационными диверсиями

Предполагается, что функционал таких групп не будет ограничиваться простой фиксацией материалов

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Владимир Булавин выступил с инициативой создания в российских регионах специализированных мониторинговых групп для оперативного противодействия информационным атакам. С соответствующим предложением он обратился к участникам заседания комиссии Совета законодателей по вопросам национальной безопасности и противодействия коррупции.



По мнению сенатора, именно региональные органы власти первыми сталкиваются с деструктивным информационным воздействием и обязаны оперативно нормализовать обстановку, координируя работу по информированию и успокоению населения.

Для реализации этой задачи парламентарий предложил использовать инфраструктуру уже существующих ситуационных центров, которые имеются у каждого главы субъекта.



— Целесообразно рассмотреть вопрос о создании в ситуационных центрах специализированных мониторинговых групп, работающих в режиме 24 на 7 и обеспечивающих непрерывное изучение регионального сегмента информационного поля: социальных сетей, мессенджеров, локальных интернет-ресурсов и иных каналов коммуникации, оказывающих воздействие на жителей территорий, — подчеркнул Владимир Булавин.

Предполагается, что функционал таких групп не будет ограничиваться простой фиксацией материалов. В их задачи войдет первичная классификация угроз и своевременная передача данных по установленной процедуре для последующей содержательной оценки профильными ведомствами.



Кроме того, глава комитета СФ по обороне отметил, что в поле зрения мониторинга должны находиться не только прямые информационные атаки, но и потенциальные точки социального напряжения в регионах, которые могут послужить поводом для их организации.

Рената Валеева