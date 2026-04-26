Сотрудники ТАИФа вышли на субботник и озеленили парк «Елмай»
Коллектив группы компании присоединился к масштабной акции — общероссийскому субботнику
В минувшие выходные команда ГК ТАИФ вышла на субботник — в детский парк «Елмай», чтобы сделать свой вклад в благоустройство одного из самых любимых мест горожан и гостей столицы. Субботники также прошли и в самих компаниях группы.
В парке «Елмай» мероприятие началось с инструктажа. Главный инженер управления делами АО «ТАИФ» Владимир Григорьев напомнил о мерах безопасности, раздал инвентарь и распределил фронт работы.
— Этот субботник — не только возможность привести в порядок территорию, но и особое событие. Он собирает людей, способствует неформальному общению, помогает коллегам лучше узнать друг друга. Работая вместе, мы создаем атмосферу сплоченности и доверия, направляем силу команды во благо общего дела, что важнее любой уборки, — отмечает Владимир Григорьев.
Коллективы предприятий группы компаний активно поддержали инициативу. На субботнике было особенно многолюдно.
— Коллектив с удовольствием вышел на субботник. Это здорово, это сплочение людей. Люди пришли с хорошим настроением. Погода нас тоже порадовала. Программа субботников, она с 1918 года идет. Не надо ее прерывать. Поэтому, я думаю, будем только продолжать и расширять, — подчеркнул генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.
Согласен с ним и директор ООО «ЧОП «Кеннард» Азат Тахавиев.
— Ежегодно, независимо от нашей должности или места работы, мы вместе с коллективом участвуем в субботниках. Сегодня нам выделили территорию рядом с нашим офисом, где мы любим прогуляться в свободное от работы время, поэтому мы с радостью вышли сюда. Мы не просто заботимся о чистоте — мы хотим, чтобы здесь было удобно, приятно и уютно для всех. Пусть наш город радует глаз и становится еще более гостеприимным, — отметил он.
Территорией для уборки и озеленения был выбран парк «Елмай». Первым делом участники субботника посадили деревья. Силами команды ТАИФа в парке были посажены 5 елей, парк стал еще зеленее и приятнее для прогулок.
— Зелень — это легкие города, поэтому, когда увидела сообщение об этой акции, быстро среагировала и записалась. Очень рада возможности помочь нашему обществу, — говорит специалист управления по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Зульфия Аглямова.
Во время субботника также собрали мусор на территории парка и убрали остатки прошлогодней листвы и зелени.
— Я — приверженка той идеи, что чисто там, где не сорят. Но если все-таки намусорили, важно объединиться и вместе убрать. Потом мы будем проходить мимо и понимать, что здесь чисто, в том числе потому, что мы приложили к этому руку. Мы вместе посадили деревья. Будем гулять здесь с детьми и рассказывать им об этом. Они будут еще долго расти и радовать жителей нашего города. Совместными усилиями мы делаем наш мир лучше, добрее и красивее. Ведь сила должна быть во благо, — поделилась впечатлениями от работы исполнительный директор по учету, отчетности и кадрам АО «ТАИФ» Гульнара Валеева.
На субботник сотрудники компании пришли с семьями и детьми.
— Я пришла сегодня на субботник вместе с сыном. Когда он услышал, что я собираюсь поучаствовать в этом мероприятии, с энтузиазмом воскликнул: «Я тоже хочу! Я тоже буду помогать!» Его искреннее желание поучаствовать тронуло сердце, и я очень горжусь его готовностью сделать что-то полезное, — рассказала ведущий специалист договорной группы АО «ТАИФ» Екатерина Куряева.
А самым маленьким участником субботника стал Нурислам. Пообщаться с журналистом он постеснялся. Нурислам пришел на субботник с папой, Дамиром Халимовым, исполнительным директором по капитальным строительствам АО «ТАИФ». По его словам, Нурислам очень любит этот парк.
— «Елмай» — любимое место детей, поэтому я предложил сыну, он с удовольствием согласился составить мне компанию. Классно, провели время, такие совместные мероприятия всегда идут на пользу, — рассказал Дамир Халимов.
Субботник стал для каждого не только полезным делом, но и отличной возможностью провести время вместе, зарядиться позитивом и пообщаться в неформальной обстановке.
— Это мероприятие, которое объединяет людей и дарит ощущение единства. Нам все очень понравилось. Парк и так находится в очень достойном состоянии, все чисто и аккуратно. Но иногда бывает так: кто-то бросит бычок мимо урны, и приходится подбирать. Однако главное в этом событии — не только поддержание порядка, а именно объединение и сплоченность, — отметил водитель ООО «Карсар» Арслан Гирфанов.
— Благодарна компании за то, что нас всех собрали. Были представлены все предприятия группы компании. Всех было очень приятно видеть в неформальной обстановке. У всех шикарное настроение. И поработали, и пообщались. Благодарна коллегам за этот день, — поделилась начальник отдела управления делами АО «ТГК-16» Лейсан Абрамова.
Все участники расходились с улыбками и теплыми воспоминаниями. Теперь каждый день сотрудники группы компаний смогут наслаждаться обновленным парком «Елмай» и ощущать свою причастность к этому прекрасному месту.
