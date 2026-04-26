В Татарстане чаще всего теряются овчарки и Барсики

Эксперты отмечают, что в целом по стране потери немецких овчарок выросли на 37%, что связывают с ростом популярности этой породы

Немецкие овчарки лидируют по числу пропаж в республике, а среди кошек чаще всего разыскивают питомцев с кличками Муся и Барсик. К такому заключению пришла платформа защиты животных Pet911.ru на основе собранных данных.

Согласно исследованию, в Татарстане среди пропавших собак чаще всего встречаются овчарки. Это идет вразрез с общероссийской статистикой, где лидирует хаски — порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе. Эксперты отмечают, что в целом по стране потери немецких овчарок выросли на 37%, что связывают с ростом популярности этой породы. При этом в Татарстане среди потерявшихся кошек по-прежнему преобладают беспородные животные с самыми распространенными кличками: Муся и Барсик.

Исследование впервые позволило составить рейтинг кличек пропавших животных в России. Среди кошек чаще всего теряются Муси, Барсики, Кузи, Буси и Васи, а среди собак пропадают Арчи, Бони, Джеки, Ричи и Малыши. Около 70% владельцев при размещении объявлений на Pet911.ru теперь указывают кличку питомца, такая возможность появилась в прошлом году.

Еще один важный момент исследования: самцы теряются чаще и составляют 58% всех потерявшихся питомцев. При этом самки возвращаются домой чаще: у собак — на 8%, а у кошек — на 14%.

— Чаще всего теряются не «непослушные» животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания, — объяснил Алексей Гномов, кинолог и зоопсихолог.

Напомним, что, согласно Всероссийской переписи бездомных животных, в России около 3,6 млн бездомных собак и кошек — это порядка 4% от общего количества домашних животных. Казань при этом вошла в число российских лидеров по качеству работы с домашними и бездомными животными.

Ильназ Юсупов