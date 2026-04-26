Родители из Казани назвали топ-5 направлений для поступления у выпускников школ в 2026 году

Поступать в вузы будут дети 65% опрошенных

Среди родителей 9-классников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 13%. Поступать в вузы будут дети 65% опрошенных, говорится в результатах опроса SuperJob.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 16% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 13%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (12%). Далее следуют юристы и учителя (по 7%), PR-менеджеры и экономисты (по 4%).

Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами: 22% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%). Третье место заняла медицина (15%). В топ-5 вошли педагогика (10%), а также юриспруденция и строительство (по 8%).

