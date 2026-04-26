Россия продлила запрет на продажу алкоголя у опасных производств до 2032 года
Запретные зоны устанавливаются в границах опасных производств, для которых обязательна декларация промышленной безопасности
Российские власти продлили ограничения на розничную продажу алкоголя вблизи объектов повышенной опасности. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.
По закону, возле источников повышенной опасности не допускается продажа спиртного, в том числе в предприятиях общепита. Конкретные «запретные зоны» определяют региональные власти, но правила устанавливает кабмин.
Ранее действовавший документ истекал, что создавало риск правового пробела. Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Критерий определения «запретных зон» остался прежним: это места в границах опасного производства, для которого обязательна декларация промышленной безопасности.
