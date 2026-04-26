Россия продлила запрет на продажу алкоголя у опасных производств до 2032 года

Запретные зоны устанавливаются в границах опасных производств, для которых обязательна декларация промышленной безопасности

Фото: Мария Зверева

Российские власти продлили ограничения на розничную продажу алкоголя вблизи объектов повышенной опасности. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.

По закону, возле источников повышенной опасности не допускается продажа спиртного, в том числе в предприятиях общепита. Конкретные «запретные зоны» определяют региональные власти, но правила устанавливает кабмин.

Ранее действовавший документ истекал, что создавало риск правового пробела. Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Критерий определения «запретных зон» остался прежним: это места в границах опасного производства, для которого обязательна декларация промышленной безопасности.

Ариана Ранцева