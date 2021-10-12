Из-за высоких цен на топливо на Украине начался газовый кризис

Из-за высоких цен на топливо на Украине начался газовый кризис. С проблемой столкнулись бюджетные учреждения и обычные граждане. Например, больницы и школы вынуждены платить за газ по цене 35000—45000 гривен ($1300—1700) за тысячу кубометров. В два раза подорожали и годовые тарифы, предназначенные для бытовых потребителей.

Чаще всего увеличение стоимости происходит без ведома потребителя в связи с отказом поставщика выполнять свои обязательства. Под повышение цен с началом отопительного сезона могут попасть порядка 600 тысяч семей Украины. Увеличение стоимости произошло вразрез с обещанием президента Владимира Зеленского не повышать тарифы ЖКХ, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Бизнес.Цензор».

Фото: pixabay.com

Вчера авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journal, выразили мнение, что энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене. Напомним, недавно РФ заключила долгосрочный контракт с Венгрией по поставке газа в обход Украины. 3 октября транзит полностью прекратился.



Диана Жиленкова