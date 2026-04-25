Казанский стиль оказался эффективней: «Ак Барс» задавил «Металлург» и повел в полуфинале

Первая игра серии осталась за командой Анвара Гатиятулина

«Ак Барс» стартовал с гостевой победы над «Металлургом» со счетом 5:2 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Казанцы затоптали хозяев силой в первом периоде и дальше доигрывали в свое удовольствие. Подробности победного старта «барсов» — в материале «Реального времени».

Противостояние стилей

«Ак Барс» и «Металлург» подошли к очной полуфинальной серии при разных вводных. Казанской команде по пути к этой стадии турнира пришлось сыграть против крепких и амбициозных челябинского «Трактора» и минского «Динамо». С такими соперниками подопечные Анвара Гатиятулина умудрились проиграть всего один матч из девяти, которые понадобились для выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

А вот для «Металлурга» считается, что плей-офф начинается лишь сейчас. Все дело в противниках магнитогорцев. Команда Андрея Разина выиграла регулярный чемпионат и в первых двух раундах получал слабейшего из оставшихся участников борьбы за Кубок Гагарина. «Сибирь» и «Торпедо» смогли забрать по одной победе в сериях с «Металлургом», но серьезного противодействия не оказали.

Команды отличаются и игровыми стилями. «Ак Барс» делает ставку на силовой хоккей. Казанцы предпочитают играть активно, множеством приемов, жесткостью на «пятаке». «Металлург» выделяется техникой, задавливая соперников высокими скоростями и юркими нападающими.

Важным в серии будет противостояние вратарей. У «Ак Барса» на первую игру заявили Тимура Билялова, а Андрей Разин доверился Александру Смолину. Хотя основным голкипером у «Металлурга» считается Илья Набоков.

Тотальное превосходство гостей в первом периоде

Гости включили ураганную силу и активность с первых секунд встречи. За стартовые четыре минуты «Ак Барс» нанес аж 11 бросков в створ, один из которых стал голевым. Никита Лямкин с синей линии отыскал Митчелла Миллера на краю площадки, который тут же прострелил на «пятак», где Илья Сафонов замкнул шайбу в ворота — 0:1. Именно эту комбинацию тренировали «барсы» на открытом для журналистов занятии несколькими днями ранее.

На этом казанцы не остановились, продолжив действовать уже на контратаках. Один из таких хлестких контрвыпадов закончился вторым голом. Никита Дыняк отыгрался пасом с Дмитрием Кателевским и точным броском завершил атаку — 0:2. Тут же забили хозяева. Владимир Ткачев одной передачей отрезал трех игроков «Ак Барса», а Данила Паливко поразил дальний верхний угол ворот Билялова — 1:2. Но казанская команда взяла тренерский запрос на видеоповтор, который заставил судей отменить гол хозяев — 0:2. Всё честно — было вне игры.

В ответ на это «Ак Барс» отличился в третий раз. Кирилл Семенов и Нэйтан Тодд вошли в зону «Металлурга» и последний отправил шайбу за спину Смолина — 0:3. Андрей Разин снял вратаря за три пропущенных, но счет обязан был быть крупнее. Голкипер магнитогорцев вытащил несколько тяжелейших моментов, в том числе, два выхода «барсов» один в ноль. Однако «Ак Барс» был тотально лучше, что отразилось на статистике первого первого периода: 3:14 по вбрасываниям и 4:18 по броскам в створ.

Доиграли до победы

В середине второго периода «Металлург» получил первую возможность реализовать большинство. Магнитогорцы воспользовались удалением Дмитрия Яшкина: Робин Пресс бросил с синей линии, а Люк Джонсон подправил полет шайбы в сетку — 1:3. До этого времени на льду шла равная борьба, в которой небольшое преимущество имели хоккеисты гостей. Принципиально картина не поменялась и после гола.

«Ак Барс» выждал пару минут и восстановил разницу в счете. Семенов и Александр Хмелевский выехали два в одного, отыграли защитника и американский форвард «барсов» переиграл вратаря — 1:4. Для нападающего эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф.

В третьем периоде команды обменялись голами. Причем, можно сказать, сделали это в большинстве. Правда, «Металлург» отличился уже при равных составах, когда удаленный хоккеист казанцев выходил на лед. Но шайба Александра Петунина не сыграла большой роли, потому что чуть позже «лишнего» реализовал Александр Хмелевский, оформивший дубль.

«Мы разбирали соперника»

«Ак Барс» забросил три гола из пяти в ситуации, которую разыгрывали на тренировке. Диагональные переводы шайбы на другой край площадки стали большой проблемой для «Металлурга». Наверняка, уральцы будут разбирать действия «барсов», но прямо сейчас Анвар Гатиятулин вышел победителем из этой локальной битвы.

— C первых секунд вошли в игру, своим активным действиями создали себе преимущество, сохранили эту инициативу до конца матча. Мы разбирали соперника и понимали, что один из их козырей — это активный первый период. Мы смогли создать преимущество своими активными действиями. Разбирали, поэтому получилось это воплотить, — сказал Гатиятулин.

Первая победа в серии у «Ак Барса» уже есть. Теперь необходимо избежать недооценки соперника, как бы смешно это не звучало. По ходу сезона у казанцев было немало таких отрезков, когда победная поступь прерывалась в играх против заведомо более слабых команд. С «Металлургом» легко не будет.

«Металлург» — «Ак Барс» — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы:

0:1 — Сафонов (Миллер, Лямкин, 02:29);

0:2 — Дыняк (Кателевский, Карпухин, 10:01);

0:3 — Тодд (Семёнов, Марченко, 15:33);

1:3 — Джонсон (Пресс, Толчинский, 29:26, 5х4);

1:4 — Хмелевский (Семёнов, Миллер, 32:43);

2:4 — Петунин (Хабаров, Джонсон, 49:34);

2:5 — Хмелевский (Тодд, Миллер, 52:16, 5х4).

Следующий матч серии пройдет снова в Магнитогорске 27 апреля в 17.00 по московскому времени. Затем команды переедут в Казань, где проведут третью и четвертую встречу. Понадобится ли пятый матч? Пока «Ак Барс» выглядит гораздо сильнее.