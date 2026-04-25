Для вейпов введут срок годности два года и ограничат объем

Будут запрещены устройства-гибриды, в которых вейп совмещен с цифровой игрой или плеером

В России разработан обновленный ГОСТ для вейпов, который направлен на регистрацию в Росстандарт. Об этом пишет РИА «Новости».

Документ устанавливает срок годности вейпов два года. На упаковках появятся предупредительные надписи о вреде здоровью.

Также вводятся ограничения объема упаковки: в устройствах со сменными капсулами объем не должен превышать 2 мл, в одноразовых системах — 10 мл, в емкостях для дозаправки — 30 мл.

Запретят устройства-гибриды, в которых вейп совмещен с цифровой игрой или плеером.

Ранее таможенники Зеленодольска изъяли 291 единицу жевательного табака и вейпов.

Ариана Ранцева