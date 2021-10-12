За пьяное вождение в России могут ввести уголовную ответственность

За пьяное вождение в России могут ввести уголовную ответственность. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для водителей в алкогольном опьянении.

Как пишет «Коммерсантъ», Хуснуллин заявил, что 88% всех смертей на дороге, произошедших из-за пьяных водителей, связаны с тем, что в крови виновников аварии обнаруживают больше одного промилле алкоголя.

Фото: realnoevremya.ru

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил добиться снижения уровня смертности на дорогах в результате ДТП. «Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — сказал он.





Ольга Шагиева