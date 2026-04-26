Юбилей Тукая в 2036 году отметят на федеральном уровне

Рустам Минниханов заявил, что 150-летие Габдуллы Тукая будет отмечаться на всероссийском уровне, ожидается указ президента России Владимира Путина

150-летие поэта Габдуллы Тукая будет отмечаться на всероссийском уровне, а Тукаевскую премию планируют сделать международной. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на концерте в новом здании театра им. Камала, приуроченном ко Дню родного языка и 140-летию со дня рождения поэта.

— Перед нами стоит большая задача — подготовка к 150-летию поэта. Работа в этом направлении уже идет. Мы планируем, что празднование пройдет на всероссийском уровне. Ожидается соответствующий указ президента России, — сказал Минниханов.

Глава республики подчеркнул значение Тукая для всего тюркского мира. На концерте также присутствовал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. В этот день торжественно вручили Тукаевскую премию за 2026 год.

Ариана Ранцева