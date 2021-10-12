МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 4,7% в текущем году

Международный валютный фонд улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%. Об этом пишет «Интерфакс».

В следующем году, по прогнозам специалистов фонда, рост мировой экономики не изменится и составит 4,9%.

В апреле текущего года МВФ спрогнозировал рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году. В октябре Всемирный банк улучшил свою оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,3%. «Реальное время» разбиралось, много это или мало? Росстат в августе сообщал, что ВВП России вырос на 10,3% в годовом выражении во втором квартале текущего года.

