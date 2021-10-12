Путин поручил за месяц разработать новые меры соцподдержки россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать новые меры для социальной поддержки граждан страны. Об этом он объявил на первой встрече с депутатами новой Государственной думы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предложения будут рассматриваться на совещании с главой государства в ближайшее время, пишет «Интерфакс».

В конце сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу, заявил, что в стране необходимо «вытащить» из бедности значительное число человек, ее уровень предстоит свести к минимуму. Еще в июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что к 2030 году уровень бедности в России снизится до 6,5%.



Татьяна Леухина