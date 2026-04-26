Наследник Акинфеева — лучший игрок, а «Рубину» не хватило свежести

Команда Артиги не проигрывает уже восемь матчей, на этот раз остановили ЦСКА

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми игр подряд. Чего не хватило казанцам для победы — в материале «Реального времени».

ЦСКА без Акинфеева

«Рубин» подходил к матчу с ЦСКА с приятной для себя статистикой. Казанцы успешно проводят весенний отрезок чемпионата, не проиграв ни разу в последних семи играх турнира. На неделе команда Франка Артиги обыграла на выезде «Динамо» (1:0) и приблизилась к шестому месту, где находятся армейцы с отрывом в шесть очков. Победа над москвичами позволила бы «рубиновым» всерьез рассчитывать на борьбу за более высокие позиции. К тому же, «Рубин» ни разу не проигрывал ЦСКА в Казани с августа 2018 года.

О намерении улучшить ситуацию в турнирной таблице на открытой тренировке в четверг говорил главный тренер казанцев. Артиге важно подняться хотя бы на одну строчку, чтобы перекрыть показатель своего предшественника Рашида Рахимова. В прошлом сезоне команда финишировала седьмой, как и зимой после первой половины текущего чемпионата.

Принципиальное желание победить ЦСКА чувствовалось и по составу. Впервые в стартовой расстановке Артига выпустил сразу двух чистых нападающих. На острие атаки появились Мирлинд Даку и Жак Сиве. Первый из них — лучший бомбардир команды, второй — забил победный гол «Динамо» в предыдущем туре. В связи с этим тренеру пришлось отказаться от фланговых вингеров. Руслан Безруков остался в запасе, а Назми Грипши действовал ближе к центральным полузащитникам Начо Сааведре и Велдину Ходже.

У ЦСКА вновь отсутствовал Игорь Акинфеев. Легендарный вратарь армейцев пропускает последние матчи команды из-за травмы. Вместо него привычно вышел Владислав Тороп, который в итоге и стал лучшим игроком матча. Также в заявке у гостей не было защитника Матвея Лукина и правого вингера Кирилла Глебова.

ЦСКА бил издали, «Рубин» играл на контратаках

ЦСКА сразу же забрал мяч себе, подолгу перепасовываясь между собой. «Рубин» действовал на контратаках и первая из них едва не закончилась голом. Уже на пятой минуте Даку пасом вразрез вывел Велдина Ходжу на рандеву с вратарем, но Тороп предотвратил опасность. Следом с левого фланга прорывался Илья Рожков, подаче которого не хватило точности. Затем падал в штрафной Даку на угловом — судья промолчал.

У ЦСКА опасных подходов к штрафной соперника было меньше. Из того, что можно вспомнить, только три удара издали, с которыми справился Евгений Ставер. Для «Рубина» в минус пошли две желтые карточки, полученные центральными защитниками Игором Вуячичем и Никитой Лобовым. Это ограничивало действия в обороне, лишая возможности сыграть пожестче в некоторых моментах. Как бы там ни было, первый тайм завершился нулевой ничьей.

Лобова в перерыве Артига заменил на Дениля Мальдонадо. Гондурасец практически сразу упустил убойный момент забить, его удар с близкого расстояния отразил Тороп.

— Это тренерское решение. Если тренер так решил, значит сделал правильно. Возможно, связано с тем, что у меня была желтая карточка. Не отрицаю такой версии замены, — сказал Лобов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Следующего такого эпизода пришлось ждать до дополнительного времени. Вначале защитники гостей дважды вынесли мяч из пустых ворот после ударов Ходжи и Начо Сааведры. А потом уже Ставер намертво взял выпад Данилы Козлова в упор. В итоге арбитр зафиксировал заслуженную ничью, где ни одна из команд не наиграла на победу.

«Не хватило свежести»

В микст-зоне после матча игроки обеих команд говорили, что им не хватило совсем чуть-чуть для победного гола. И никто не остался доволен результатом. Об этом же на пресс-конференции сказал Франк Артига. При этом испанец сообщил о разговоре с большим начальством — боссы тоже ждали трех очков от ЦСКА. Тренер посчитал такой подход руководителей позитивным знаком, мол, клуб на верном пути.

Поговорить с Жаком Сиве или Мирлиндом Даку не удалось. А спросить было о чем. Нападающие впервые вышли вместе, и всю игру не покидало ощущение, что просто мешали друг другу. Они постоянно пересекались на поле, одинаково шли на забросы и одинаково пытались замкнуть передачу. Объяснение дал Артига: он выпустил двух форвардов из-за свежести Даку (пропускал с «Динамо»), который должен был дополнить уставшего за неделю Сиве. Не получилось.

В целом, игра у «Рубина» вновь разделилась на две части. В первой из них казанцы бегали, создавали моменты. Во второй игроки устали и не дожали до победы.

— Пока у нас были силы, мы создали много опасных моментов, чтобы забить и победить. Объективно будет сказать, что последние 15 минут в нашем исполнении оказались не лучшими в связи с плотным графиком. Невзирая на это, у нас были моменты, чтобы забить. Очень жаль, что не удалось порадовать наших болельщиков, — сказал Артига.

«Рубин» (Казань) — ЦСКА — 0:0 (0:0, 0:0)

Следующий матч «Рубин» проведет 2 мая в Калининграде с «Балтикой» в 16:30 по московскому времени. До конца чемпионата осталось сыграть всего три тура. Дотянуться до шестой позиции будет неимоверно сложно. Отрыв в шесть очков практически не отыгрывается.