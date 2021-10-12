Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Фото: Максим Платонов

Директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей заявил, что ведомство отказалось от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году.

— Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Год назад Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года. В нем предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях.



Алексей Нечаев