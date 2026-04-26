УНИКС разгромил МБА-МАИ в первой игре серии плей-офф

В первом отрезке игры команды шли на равных

УНИКС забрал победу у московского МБА-МАИ в первом матче в серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 87:62.

Несмотря на большой отрыв по итогам игры, начало матча у команд прошло на равных — первая четверть завершилась со счетом 23:22 в пользу УНИКСа. Однако уже во втором отрезке игры московская команда стала сдавать позиции.

Самыми результативными игроками у казанской команды стали Джален Рейнольдс, который забросил 24 очка и отдал 4 голевые передачи, Михаил Беленицкий, совершивший сразу 12 подборов и забросивший 15 очков, а также Маркус Бингэм — 13 очков и 8 подборов.

В игре также дебютировал новичок УНИКСа — Михаил Кулагин. На его счету два подбора и две передачи за 12 минут на паркете.

Следующая встреча у команд состоится 28 апреля в 19:00 мск в Казани. После этой игры казанцы отправятся в Москву. Серия продолжится до трех побед.

Наталья Жирнова