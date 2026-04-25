«Рубин» определился с составом на матч с ЦСКА в Казани

18:22, 25.04.2026

Встреча стартует в 19:30 мск

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Встреча начнется в 19:30 мск в Казани.

В стартовом составе «Рубина» впервые вышли два чистых нападающих — Мирлинд Даку и Жак Сиве. В запасе заявлен Далер Кузяев и Руслан Безруков, также вне старта Дениль Мальдонадо.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо — Начо, Ходжа, Грипши — Даку, Сиве.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Матч из Казани в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19:30 по московскому времени.

«Рубин» после 26 сыгранных туров занимает 7-е место, ЦСКА идет шестым, команды разделяют шесть очков.

Зульфат Шафигуллин

