«Рубин» определился с составом на матч с ЦСКА в Казани
Встреча стартует в 19:30 мск
«Рубин» определился с составом на матч с ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Встреча начнется в 19:30 мск в Казани.
В стартовом составе «Рубина» впервые вышли два чистых нападающих — Мирлинд Даку и Жак Сиве. В запасе заявлен Далер Кузяев и Руслан Безруков, также вне старта Дениль Мальдонадо.
Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо — Начо, Ходжа, Грипши — Даку, Сиве.
Матч из Казани в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19:30 по московскому времени.
«Рубин» после 26 сыгранных туров занимает 7-е место, ЦСКА идет шестым, команды разделяют шесть очков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».