Татарстанцы оказались не готовы презентовать свой опыт работодателям
Разрыв между реальными компетенциями и навыками самопрезентации становится ключевым барьером на рынке труда в республике
Больше половины жителей Татарстана считают свой опыт достойным для успешного трудоустройства, но только 10% умеет эффективно презентовать его работодателю. Это приводит к тому, что даже сильные кандидаты нередко отсеиваются уже на первых этапах отбора, согласно исследованию HR-платформы Skillaz и hh.ru.
Дополнительным фактором является высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство.
При этом сами соискатели высоко оценивают свои качества. Лидируют дисциплина и ответственность, а также готовность к обучению, что говорит о высокой адаптации кадров.
Гендерные различия также заметны. Женщины чаще делают акцент на умении презентовать себя и произвести впечатление на собеседовании, тогда как мужчины рассчитывают на личные связи.
Эксперты отвечают, что рынок труда все больше требует не только профессиональных навыков, но и способности ясно и убедительно о них говорить. Без этого даже опытные специалисты рискуют остаться вне поля зрения работодателей.
