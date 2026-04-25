Татарстанцы оказались не готовы презентовать свой опыт работодателям

Разрыв между реальными компетенциями и навыками самопрезентации становится ключевым барьером на рынке труда в республике

Больше половины жителей Татарстана считают свой опыт достойным для успешного трудоустройства, но только 10% умеет эффективно презентовать его работодателю. Это приводит к тому, что даже сильные кандидаты нередко отсеиваются уже на первых этапах отбора, согласно исследованию HR-платформы Skillaz и hh.ru.

Дополнительным фактором является высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство.

При этом сами соискатели высоко оценивают свои качества. Лидируют дисциплина и ответственность, а также готовность к обучению, что говорит о высокой адаптации кадров.

Гендерные различия также заметны. Женщины чаще делают акцент на умении презентовать себя и произвести впечатление на собеседовании, тогда как мужчины рассчитывают на личные связи.

Эксперты отвечают, что рынок труда все больше требует не только профессиональных навыков, но и способности ясно и убедительно о них говорить. Без этого даже опытные специалисты рискуют остаться вне поля зрения работодателей.

Анна Пехенко