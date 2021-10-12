Доходы России от продажи нефти и газа в 2021 году могут составить 9 трлн рублей — много это или мало?

В этом году доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа могут составить 9 трлн рублей. Об этом сообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.

— Это на $50 млрд больше, чем в 2020 году, и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года, — цитирует аналитика ТАСС.

По его словам, доходы будут выше, чем в допандемийном 2019 году: тогда от продажи нефти и газа Россия получила около $120 млрд.

При этом рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов — около 75—80% от общего роста доходов, говорит Маринченко.

Фото: topwar.ru

9 трлн рублей нефтегазовых доходов — это:

$125 млрд.

1,7 миллиарда баррелей нефти Brent — при среднегодовой цене в $70. Именно на основе этой цены составлен прогноз доходов.

— при среднегодовой цене в $70. Именно на основе этой цены составлен прогноз доходов. На 3,1 триллиона больше, чем рассчитывает получить Минфин в качестве нефтегазовых доходов, — 5,9 триллиона рублей.

чем рассчитывает получить Минфин в качестве нефтегазовых доходов, — 5,9 триллиона рублей. 8 компаний «Татнефть» — согласно исследованию «РИА Рейтинг», капитализация татарстанской компании по итогам 2020 года составила $15,18 млрд.

— согласно исследованию «РИА Рейтинг», капитализация татарстанской компании по итогам 2020 года составила $15,18 млрд. Больше экспорта нефти Ирана в 12,5 раза — по данным СМИ, страна в 2020 году продала нефти примерно на $10 млрд.



— по данным СМИ, страна в 2020 году продала нефти примерно на $10 млрд. В 10 раз больше доходов Азербайджана от экспорта нефти и газа в 2020 году — в прошлом году государство экспортировало продукцию нефтегазового сектора на сумму $11,9 млрд.

в 2020 году — в прошлом году государство экспортировало продукцию нефтегазового сектора на сумму $11,9 млрд. Почти столько же получила Саудовская Аравия в 2020 году от продажи одной нефти — по данным ОПЕК, доход составил $119 млрд.

от продажи одной нефти — по данным ОПЕК, доход составил $119 млрд. На 4 триллиона больше возможных потерь российского бюджета за счет недополучения нефтегазовых доходов — по расчетам Сбербанка, они могут составить примерно 5 трлн рублей к 2035 году.

Дарья Пинегина