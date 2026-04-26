Иностранцы смогут получать единое пособие на детей через 5 лет после гражданства

Единое пособие выплачивается семьям с доходом ниже прожиточного минимума: размер составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей

Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года, пишет ТАСС.

Ранее в правилах было указано, что выплата полагается нуждающимся гражданам РФ, постоянно проживающим в России. Теперь формулировка уточняется: необходимо «постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет».

Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (в том числе жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Постановление подготовлено во исполнение ранее подписанного закона о цензе оседлости. Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на него имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер выплаты на каждого ребенка составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.



Ариана Ранцева