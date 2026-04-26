Минобороны: сбито 203 беспилотника ВСУ за ночь
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сбитые дроны зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.
