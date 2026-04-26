Минобороны: сбито 203 беспилотника ВСУ за ночь

08:52, 26.04.2026

Дежурными средствами ПВО за ночь с 20:00 мск 25 апреля до 07:00 мск 26 апреля уничтожены 203 украинских беспилотника самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сбитые дроны зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ариана Ранцева

