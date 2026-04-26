В Зеленодольском районе подтоплены 9 приусадебных участков из-за подъема Волги

10:23, 26.04.2026

Всего нарастающим итогом по состоянию на 25 апреля подтоплены 42 приусадебных участка в двух населенных пунктах

Фото: Динар Фатыхов

В результате подъема уровня воды в реке Волге 25 апреля подтоплены 9 приусадебных участков в СНТ Ял поселка Васильево Зеленодольского района. Участки подтоплены на 7 см, сообщает ГУ МЧС РТ.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 25 апреля подтоплены 2 грунтовые дороги в двух муниципальных районах и 42 приусадебных участка в двух населенных пунктах в двух муниципальных районах.

Ариана Ранцева

