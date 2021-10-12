Больше 15 тысяч человек в Татарстане привились от коронавируса за сутки
От коронавируса в Татарстане привились 1 136 847 человек. Прирост за сутки составил 15 002 жителя республики, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Второй компонент вакцины получили 969 547 человек.
Напомним, накануне в Татарстане ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Под нее попадают лица в возрасте 60 лет и старше. Антипрививочников, не желающих идти на вакцинацию, работодатели должны отстранить от работы — так положено по трудовому законодательству.
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