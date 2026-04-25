«Рубин» в Казани сыграл в нулевую ничью с ЦСКА

Казанская команда не проигрывает в чемпионате восемь матчей подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл в Казани вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Команда Франка Артиги не проигрывает в чемпионате восемь игр подряд.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга за время матча, встреча завершилась безголевой ничьей. Вратари Евгений Ставер и Владислав Тороп записали в свои активы «сухой» поединок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани на игре присутствовало 25 181 зритель

«Рубин» после ничьей набрал 39-е очко в чемпионате и занимает 7-е место в турнирной таблице, ЦСКА — шестой с 45 баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 2 мая в Калининграде с «Балтикой».

Зульфат Шафигуллин