«Рубин» в Казани сыграл в нулевую ничью с ЦСКА

21:24, 25.04.2026

Казанская команда не проигрывает в чемпионате восемь матчей подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл в Казани вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Команда Франка Артиги не проигрывает в чемпионате восемь игр подряд.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга за время матча, встреча завершилась безголевой ничьей. Вратари Евгений Ставер и Владислав Тороп записали в свои активы «сухой» поединок.

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани на игре присутствовало 25 181 зритель

«Рубин» после ничьей набрал 39-е очко в чемпионате и занимает 7-е место в турнирной таблице, ЦСКА — шестой с 45 баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 2 мая в Калининграде с «Балтикой».

Зульфат Шафигуллин

