Татарстанцы стали чаще проверять автомобили с пробегом

Спрос на проверку истории автомобилей в республике вырос в I квартале 2026 года, чаще всего жители интересовались моделями Kia и Mitsubishi. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов сервиса «Авито.Автотека».

По данным исследования, доля автомобилей, по которым запрашивали отчет через сервис, достигла 60,1% — это на 7,2 процентного пункта больше, чем год назад. Лидером по числу проверок стал Mitsubishi Pajero Sport, было проверено 91,4% объявлений с этой моделью (рост на 15,6%).

В числе других популярных у татарстанцев моделей: Kia Soul (82,8%, +12,5%), Mitsubishi Outlander (82,6%, +11,9%), Volkswagen Touareg (80,4%, +5,3%) и Toyota Land Cruiser Prado (79,2%, +11,8%). Заметно вырос интерес к BMW X3 (в 2,4 раза), Honda CR-V (в 2,1 раза) и ряду других моделей, таких как Skoda Kodiaq (+89%), Lexus RX (+88%), Toyota Camry (+83%) и другим.

— По нашим данным, в I квартале 2026 года число отчетов о состоянии автомобилей в целом по России увеличилось на 19%. Проверка истории становится стандартной практикой при покупке автомобиля с пробегом, — заявил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.



Напомним, что в прошлом году в Татарстане чаще всего проверяли историю китайских автомобилей, тогда спрос на такие проверки вырос на 16,5%. Среди лидеров были Geely Emgrand EC7, Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan X60 и Haval Jolion.

