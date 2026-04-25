«Аэрофлот» возобновит рейсы в Дубай с 1 июня

Самый дешевый билет стоит 21 390 рублей, перелет туда-обратно с багажом обойдется почти в 50 тыс. рублей

«Аэрофлот» запланировал возобновить рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на систему бронирования.

По расписанию, в неделю будет выполняться несколько рейсов: три рейса — по понедельникам, вторникам и четвергам, по два — по средам, пятницам и в выходные. Самый дешевый билет стоит 21 390 рублей, а перелет туда-обратно с багажом обойдется почти в 50 тыс. рублей.

Росавиация отменила рекомендации не продавать билеты в ОАЭ и сняла запрет на полеты через Иран еще 20 апреля. Однако в ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и при необходимости скорректируют правила.

Ариана Ранцева