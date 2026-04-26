В Лениногорске возбудили дело против гендиректора за невыплату зарплаты на 8,7 млн рублей

В Лениногорске возбуждено уголовное дело против генерального директора одной из коммерческих организаций, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, с декабря 2025 года по март 2026 года подозреваемый не выплачивал заработную плату 79 работникам. Общая сумма задолженности превысила 8,7 миллиона рублей. При этом директор имел реальную возможность погасить долг, но расходовал деньги на другие цели.

В ходе расследования часть задолженности — 4 миллиона рублей — была погашена. Также в целях обеспечения приговора суд наложил арест на имущество генерального директора на сумму 5 миллионов рублей.

