«Возвращение Тукая», проект «Татнефти» и «Продолжение следует»

В Казани в день 140-летия Габдуллы Тукая вручили премию его имени

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сцене нового здания театра имени Г. Камала вручил главную награду Татарстана в области культуры. В этом году ее удостоились 8 человек. Церемония состоялась в рамках празднования 140-летия со дня рождения великого татарского поэта и Дня родного языка. Подробности — в материале «Реального времени».

«Для нас премия Тукая — это крылья»

Государственные премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в этом году присуждены не только деятелям культуры, но и проекту крупной компании. Среди победителей — коллектив авторов, в составе которого генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, а также Сергей Вертелецкий, Павел Корчагин, Эрдни Чавлинов — все они отмечены премией за реализацию проекта по воссозданию тюркских музыкальных инструментов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За сборник стихотворений и поэм «Дәвамы бар» («Продолжение следует») награду получила поэтесса Лилия Сираева (Гибадуллина).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Творческая группа, создавшая спектакль «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»), — режиссер Айдар Заббаров, драматург Резеда Зайниева (Губаева) и исполнитель главной роли актер театра Камала Эмиль Талипов — уже попадала в число номинантов в прошлом году, но не была выбрана комиссией, в нынешнем же команда удостоилась высокой награды.

— Для нас это большой показатель того, что мы идем правильной дорогой. Это значит, что наша работа нужна республике и народу. Для нас это крылья, чтобы творить дальше и создавать глубокие, осмысленные спектакли, — высказался Айдар Заббаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он отметил, что показателем успеха постановки является и то, что с самой премьеры и до сих пор купить билеты на спектакль очень сложно, они быстро раскупаются.

— Зритель открывает для себя Тукая по-новому. Кроме того, многих наш спектакль мотивирует на то, чтобы достать запылившиеся от времени книги Тукая и снова их перечитать. Думаю, это очень важно, — подчеркнул режиссер.

«Тукай ведет меня по жизни»

Драматург Резеда Губаева считает, что, сколько бы работ не было посвящено великому татарскому поэту, до конца его раскрыть невозможно. Однако для себя она смогла ответить на многие вопросы.

— Я изучаю творчество Тукая с юности, с 10—11 классов. Помню, мне присудили первое место в конкурсе «Золотое перо» именно за работу, в которой я размышляла о творчестве Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. И дальше мой собственный творческий путь сопровождался произведениями поэта. Сегодня, получив премию Тукая, я понимаю, что все это было не случайно, — уверена она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эмиль Талипов поделился своими детскими воспоминаниями:

— Мой папа был учителем татарского языка и литературы, и с произведениями Тукая я познакомился довольно рано. Помню, как в первый раз взял в руки его книгу и как она меня впечатлила. Помню, как сестры обсуждали ее и жалели маленького Тукая, который и поесть вдоволь не мог.

Актер признался, что Тукай сопровождает его всю жизнь. Ему пришлось играть много ролей по его произведениям и самого поэта, начиная со студенческих постановок, заканчивая спектаклем «Возвращение Тукая», который стал для него знаковым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мне этот спектакль очень дорог и значим. Я вижу, что он у нас получился и вызвал большой резонанс, интерес со стороны зрителей. Самое главное — его любит молодое поколение, радостно смотреть, как они с открытыми ртами наблюдают за происходящим на сцене — это самое дорогое. Детей, подростков сложно заинтересовать, я даже по себе это могу сказать, помню, мы не могли усидеть на многих спектаклях, выходили из зала. А здесь есть живой интерес, и это очень вдохновляет. В спектакле мы в первую очередь раскрываем Тукая как человека. В школе мы изучаем его биографию, его произведения, но зачастую говорим о нем, как о памятнике. А молодым людям интересно, как человек шел к этому величию, его судьба, — отметил Эмиль Талипов.

«Мы хотим, чтобы премия Тукая вышла на международный уровень»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победители получили заветную награду из рук раиса РТ Рустама Минниханова, который напомнил, что накануне открылся обновленный государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Тукай-Кырлай Арского района.

В своем выступлении он поздравил всех с праздником и рассказал о том, что сразу после празднования 140-летия Тукая начнется подготовка к его 150-летию — его планируется отпраздновать уже на всероссийском уровне. С такой просьбой руководство республики обратилось к президенту России Владимиру Путину, который выразил свою поддержку. Ожидается, что выйдет соответствующий указ.

— Габдулла Тукай — знаковая фигура для всего тюркского мира. Поэтому рассматривается возможность придать премии имени Габдуллы Тукая международный статус. Сейчас мы продумываем формат этой работы, — сказал раис республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках вручения Государственной премии имени Г. Тукая вниманию гостей была представлена премьера музыкального спектакля «Кәҗә белән Сарык Печән Базарында». Мюзикл на татарском языке стал новым прочтением известных произведений Г. Тукая.

1 / 37 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов